В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы

Пассажиров эвакуируют из здания

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Выстрелы раздаются в аэропорту Кишинева, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД Молдавии.

"По предварительным данным, иностранец, которому запретили въезд в страну, устроил стрельбу. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания эвакуировали", - сообщил источник в ведомстве.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева пассажир, по предварительным данным, прилетел из Турции, сообщил источник в МВД Молдавии. По его данным, в результате инцидента ранен пограничник. Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева пассажир выхватил оружие у пограничника. Спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта Кишинева, в котором забаррикадировался устроивший стрельбу.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева удерживает заложников, сообщило издание.