Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме

Принятие совместной декларации членов объединения ожидается 2 июня на внеочередном заседании в Джидде

СТАМБУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) 2 июня проведет внеочередное заседание в Джидде, чтобы осудить акцию по сожжению Корана в Стокгольме. Об этом сообщил в пятницу турецкий телеканал TRT.

"ОИС соберется в воскресенье на внеочередное заседание. Планируется выразить общую позицию организации в связи с акцией, направленной против Корана, в Швеции. Встреча состоится в Джидде, на ней ожидается принятие совместной декларации, осуждающей антиисламскую акцию", - отмечает телекомпания.

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. В Анкаре призвали Швецию, которая добивается вступления в НАТО, "положить конец беззакониям и провокациям", связанным с оскорблением мусульман.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.