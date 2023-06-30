В Минской области пройдет активная фаза учений спасательных подразделений ОДКБ

В основу учений заложена максимально эффективная отработка как элементов реагирования на чрезвычайные ситуации, так и принятия управленческих решений, сообщил глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Активная фаза учений спасательных подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Скала - 2023" пройдет в Минской области. Об этом глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский сообщил в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи с российским коллегой Александром Куренковым.

"Их активная фаза состоится на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Минской области. Отработан сценарий, определены участники. В основу учений заложена максимально эффективная отработка как элементов реагирования на чрезвычайные ситуации, так и принятия управленческих решений", - приводит слова Синявского пресс-служба МЧС республики. В конце февраля министр сообщал, что темой учений станут радиационная и ядерная безопасность.

Куренков проинформировал, что от МЧС России на учения планируется направить специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Как сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии, руководитель российского спасательного ведомства также предложил белорусской стороне организовать в следующем году в Москве при поддержке государств ОДКБ открытые международные соревнования звеньев газодымозащитной службы ведомств.

В ходе встречи руководители спасательных ведомств обсудили программы стажировок белорусских спасателей в различных подразделениях МЧС РФ, а также участие российских специалистов в качестве менторов для подготовки к переаттестации по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению.

"Скала" и другие

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". В его рамках на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября планируется проведение пяти совместных и специальных учений. На учении "Взаимодействие - 2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск - 2023", в ходе учения "Эшелон - 2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер - 2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланировано также специальное учение "Скала - 2023" с подразделениями МЧС. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.