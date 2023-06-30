СБ ООН прекратил работу миротворческой миссии в Мали

Вывод миссии начнется 1 июля и должен завершиться к 31 декабря 2023 года

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН принял в пятницу резолюцию, прекращающую работу миротворческой миссии ООН в Мали. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Резолюция была принята единогласно. Она постановляет, что мандат миссии ООН в Мали прекращается с 30 июня. Вывод миссии начнется 1 июля и должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

Работа миссии ООН в Мали прекращается по инициативе властей страны.

До 30 сентября миссия также сохранит функции по реагированию на угрозы гражданским лицам и будет вместе с властями страны участвовать в работе по обеспечению безопасности.

Миссия ООН в Мали

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

20 июня Agence France-Presse сообщило, что судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже ряд участников МИНУСМА. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательстве на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Сейчас МИНУСМА насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.