СМИ: тысячи иракцев вышли на акцию протеста у посольства Швеции в Багдаде

Протестующие скандируют лозунги в защиту Корана и требуют высылки посла Швеции из страны, передает телеканал Al Sumaria

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч иракцев принимают участие в манифестации у посольства Швеции в Багдаде в знак протеста против проведенной недавно с согласия властей Стокгольма акции сожжения копии священной для мусульман книги - Корана. Об этом передает иракский телеканал Al Sumaria.

По его информации, колонна демонстрантов уже подошла к зданию шведского диппредставительства, протестующие скандируют лозунги в защиту Корана и требуют высылки посла Швеции из страны. Манифестация проходит при усиленных мерах безопасности: все соседние с посольством улицы перекрыты бетонными плитами, рядом со зданием посольства размещены дополнительные силы МВД.

Протестующие принесли к шведскому посольству несколько флагов ЛГБТ-сообщества, которые будут сожжены у дипмиссии как альтернатива шведскому флагу. Ранее организаторы протестных выступлений, сторонники одного из наиболее влиятельных иракских деятелей, шиитского имама Муктады ас-Садра выпустили специальную инструкцию и запретили сжигать во время протестов государственный флаг Швеции и проникать на территорию посольства. По информации "Ас-Сумария", аналогичные акции протеста прошли сегодня и в крупнейших городах в южной и центральной областях Ирака, в частности в Басре и Наджафе.

Некоторое время назад министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обратился в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) с просьбой провести экстренное заседание ОИС для обсуждения вопроса "об оскорблении священного Корана в Швеции и совместных мерах, которые необходимо принять в этой связи".

Вечером в четверг посол Швеции была вызвана в МИД Ирака, где ей была вручена нота протеста. Иракские власти потребовали от Стокгольма выдачи иммигранта, иракца по национальности, который в Стокгольме сжег несколько страниц Корана, чтобы судить его на территории Ирака.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.