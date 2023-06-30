30 июня, 15:17,
обновлено 30 июня, 15:32

Лукашенко: ЕС И США вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт агрессии Вашингтона

Как заявил президент Белоруссии, "создается еще один очаг напряженности"

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза и США ускоренными темпами вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт для осуществления агрессии Вашингтона. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сейчас страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки ускоренными темпами вооружают нашу соседку - Польшу. Таким образом создается еще один очаг напряженности, создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной - Соединенных Штатов Америки", - сказал он на торжественном собрании, приуроченном к отмечаемому 3 июля Дню Независимости Белоруссии. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАПольша
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