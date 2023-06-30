В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине ракет ATACMS

Вашингтон намерен продолжать адаптировать номенклатуру поставляемых Киеву вооружений

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США продолжат адаптировать номенклатуру поставляемых Украине вооружений. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможности передачи Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Кирби подчеркнул, что на данный момент США "нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине". При этом он отметил, что США поддерживают контакт с украинской стороной, адаптируя номенклатуру поставляемых вооружений в соответствии с запросами. "Мы делали это с самого начала. И хотя сегодня я не предвосхищаю каких-либо изменений и не сообщаю о новых средствах, я ожидаю, что мы продолжим адаптировать [номенклатуру]", - подчеркнул представитель Белого дома.

Комментируя высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который в интервью газете The Washington Post высказывался за увеличение объемов поставок артиллерийских снарядов и передачу авиации, Кирби заявил, что "нельзя винить [украинцев] в том, что они на весь мир говорят о дополнительной помощи, как о ее номенклатуре, так и о количестве".

"Разумеется, они хотят получить больше средств", - продолжил Кирби, подчеркнув, что именно по этой причине представители администрации США "на ежедневной основе разговаривают [с украинской стороной] на разных уровнях, в основном - по военным каналам". "Мы никогда не выступаем против адаптирования [номенклатуры], если мы сообща приходим к выводу, что адаптация необходима", - заключил он.

В минувший четверг пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, комментируя статью в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось, что администрация США близка к одобрению поставок Киеву комплексов ATACMS, заявил, что решений на этот счет пока нет. По свидетельству The Wall Street Journal, вопрос о возможных поставках ATACMS ожидает решения на высоком уровне. По словам официальных лиц в США и Европе, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден ранее не подписал документ о передаче ATACMS Киеву отчасти из-за опасений американского правительства в связи с возможным использованием ракетных комплексов для нанесения ударов по территории России.