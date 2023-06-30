В ЮАР заявили, что президент не нарушал законов в деле о краже денег с его фермы

Нет никаких подтверждений выдвинутым против Сирила Рамапосы обвинениям, говорится в итогах расследования

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса не нарушал конституцию или какие-либо действующие законы в деле о краже с его личной фермы крупной суммы наличных денег три года назад. К такому заключению пришла в четверг по итогам расследования исполняющая обязанности государственного защитника ЮАР Кхолека Гкалека.

"Нет никаких подтверждений выдвинутым против Рамапосы обвинениям в том, что глава государства нарушил действующий закон об этике исполнительной власти, - заявила она на пресс-конференции. - Нет также никаких причин считать, что возникли противоречия между конституционными обязанностями главы государства и его личными интересами".

Гкалека сообщила, что следственная группа проверила все финансовые документы Рамапосы, относящиеся к периоду с 1 апреля 2019 года по март 2020 года. "Установлено, что президент не получал никаких иных выплат, кроме как за исполнение своих государственных обязанностей", - подчеркнула она. Гкалека также заявила, что в деле о краже не выявлены признаки злоупотребления властью в связи с наличием у Рамапосы собственной фермы. Она добавила, что президент не препятствовал расследованию кражи и не знал его подробностей.

Как заявила Гкалека, глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, причастный к расследованию кражи, действовал ненадлежащим образом. "У Руда не было полномочий начать неофициальное расследование о краже со взломом", - подчеркнула она, сообщив, что в ближайшее время Руду предстоит ответить еще на ряд вопросов.

Дело "Фала-фала"

Бывший глава Службы государственной разведки ЮАР Артур Фрейзер 1 июня 2022 года обвинил президента в сокрытии обстоятельств хищения в феврале 2020 года 4 млн долларов на принадлежащей главе государства ферме. По словам Фрейзера, у него имеются доказательства того, что Рамапоса совершил уголовное преступление, включая похищение людей и препятствование правосудию.

Дело стало известно в ЮАР как "Фала-фала" по названию принадлежащей президенту фермы, которая расположена на севере страны в провинции Лимпопо.

Заговор с целью грабежа был, по словам Фрейзера, организован с участием обслуживающего персонала фермы. Значительную часть денег вывезли в Кейптаун, где ее обменяли на южноафриканские ранды. Бывший разведчик утверждает, что Рамапоса не обращался в национальную полицию для расследования случившегося, а попросил власти соседней Намибии предоставить информацию о грабителях, часть которых были гражданами соседней страны. Одновременно Фрейзер считает, что глава государства нарушил действующее валютное регулирование, не сообщив финансовым властям о крупной сумме наличности в иностранной валюте, которая хранилась у него на ферме.

В свою очередь Рамапоса заявил, что не нарушал закон и все обвинения, выдвинутые Фрейзером, являются ложными. При этом он признал, что с его фермы были украдены наличные средства на сумму 580 тыс. долларов, которые хранились под подушками дивана. Деньги были получены от бизнесмена из Судана за породистых быков, которых выращивают на ферме.

Решение парламента

Оппозиция немедленно подняла в национальном парламенте вопрос о необходимости начать процесс импичмента Рамапосы. Решением спикера нижней палаты была сформирована независимая комиссия из трех юристов, задача которой состояла в даче парламенту рекомендаций по дальнейшим шагам. В конце минувшего ноября комиссия опубликовала доклад, где был сделан вывод о том, что президент, возможно, допустил серьезные нарушения конституции, нарушил закон о борьбе с коррупцией и совершал действия, не совместимые с должностью главы государства.

Лидеры оппозиции заявили, что выводы комиссии открывают путь к слушаниям по импичменту главы государства. Однако чтобы запустить этот процесс, оппозиции необходимо было получить большинство в нижней палате парламента. Доклад поступил на рассмотрение парламента в минувшем декабре. При голосовании 214 депутатов отвергли рекомендации комиссии, не допустив начала процесса, который мог привести к импичменту главы государства. За его начало проголосовали 148 депутатов.

Все это время продолжалось расследование в рамках открытого полицией дела. Сейчас его результаты представила Гкалека.

Между тем против Фрейзера в ЮАР начато расследование по подозрению в превышении полномочий, когда он уже в должности главы департамента исправительных учреждений принял в сентябре 2021 года решение освободить по состоянию здоровья отбывавшего тюремный срок бывшего президента страны Джейкоба Зуму. Верховный суд ЮАР постановил в минувшем ноябре, что данное решение было незаконным.