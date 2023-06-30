Лукашенко: Белоруссия должна жить с соседними странами хотя бы в "худом мире"

Как заявил президент Белоруссии, нужно стремиться к этому, несмотря на безумство политиков этих стран

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия, несмотря на безумство политиков соседних стран, в частности желающих стать ударным отрядом НАТО государств Прибалтики, должна жить с ними хотя бы в "худом мире". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в "худом мире", - приводит слова белорусского президента издание "СБ. Беларусь сегодня".