Белый дом не стал уточнять, ведут ли США переговоры о размещении ядерного оружия в Польше

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не усматривают никаких намерений России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, обсуждают ли Соединенные Штаты с Польшей возможность размещения ядерных вооружений на ее территории.

"У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим [публично] о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду", - заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он комментировал высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщил ранее о просьбе Варшавы включить ее в программу так называемых совместных ядерных миссий в НАТО.

При этом Кирби подчеркнул, что США не усматривают никаких намерений России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом. "Мы не видим никаких признаков того, что у [президента России Владимира] Путина есть какое-либо намерение применить ядерные вооружения на Украине или на [европейском] континенте - будь то тактические или стратегические", - сказал представитель Белого дома. По его словам, США также не собираются повышать уровень боевой готовности своих ядерных сил. "И еще могу сказать, что сами мы не меняли свою расстановку сил стратегического сдерживания", - отметил сотрудник СНБ.

Как утверждал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Моравецкий, Польша хочет принять участие в упомянутых миссиях НАТО в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии.

Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.