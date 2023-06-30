30 июня, 17:03

AFP: в Буркина-Фасо боевики за сутки убили более 70 военных и ополченцев

Атаки были совершены 26 июня на севере и в центральном районе страны

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 71 человек - 31 военнослужащий и 40 ополченцев - убиты за сутки в Буркина-Фасо боевиками во время трех нападений. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на военных и сотрудников служб безопасности.

Все атаки были совершены боевиками 26 июня на севере и в центральном районе страны, отмечает оно. Экстремисты атаковали армейскую автоколонну, пытались штурмовать позиции военных.

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. 

Теги:
Буркина-Фасо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация