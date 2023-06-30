Зеленский заявил, что в Латинской Америке блокируют его приглашение на саммит ЕС - СЕЛАК

Президент Украины отметил, что "воспользуется председательством Испании в ЕС, чтобы получить влияние" на континенте

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Некоторые лидеры Латинской Америки блокируют приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Как рассказал украинский лидер в опубликованном в пятницу интервью некоторым испанским СМИ, в том числе агентству EFE, глава правительства Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в саммите, который пройдет в июле во время председательства королевства в Совете ЕС. "Он (Санчес - прим ТАСС) пригласил меня, но некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали это приглашение", - заверил Зеленский.

"Я воспользуюсь председательством Испании в ЕС, чтобы получить влияние в Латинской Америке, - приводит слова президента газета La Vanguardia. - Важно, чтобы Украина была партнером Латинской Америки". По его версии, Санчес помог Киеву в продвижении украинской формулы мира среди государств Латинской Америки.

С 1 июля пиренейское королевство принимает на полгода от Швеции обязанности председателя в Совете ЕС.