Лукашенко: Белоруссия готова предложить соседним странам "план добрососедства и мира"

По мнению президента республики, даже отличаясь национальными интересами и традициями страны Восточной и Западной Европы могли бы и должны развиваться вместе

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска предложить соседним государствами "план мира и добрососедства".

"Нашему правительству, министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших "полков" и "хоругвей". Цели их ничтожны и планы безумны", - отметил он на торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Он убежден, что даже отличаясь национальными интересами и традициями страны Восточной и Западной Европы могли бы и должны развиваться вместе. "Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной", - сказал Лукашенко.

По его словам, следует помнить, что какой бы военный потенциал страны ни наращивали, какие бы технологии ни развивали, они не сильнее природы. "Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас", - заявил Лукашенко. "Надо остановиться, пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру. В глобальном смысле", - заключил президент Белоруссии.