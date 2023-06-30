МИД Франции назвал необоснованными обвинения своих полицейских в расизме со стороны ООН

В ведомстве заявили, что уровень контроля в этой сфере в республике выше, чем во многих странах

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Обвинения французских полицейских со стороны ООН в расизме и дискриминации необоснованны, считает Министерство иностранных дел Франции. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Любые обвинения в систематическом расизме или дискриминации со стороны правоохранительных органов Франции абсолютно беспочвенны", - гласит коммюнике. В нем отмечается, что таких выводов не содержится в последних результатах регулярной проверки правоохранительных органов республики.

Французский МИД утверждает, что уровень контроля в этой сфере в республике выше, чем во многих странах, и заверяет, что Франция и ее полиция готовы бороться с расизмом и дискриминацией. В коммюнике также подчеркивается, что "применение силы национальной полицией и жандармерией регулируется принципами абсолютной необходимости и пропорциональности, а также строго контролируется и управляется". В МИД напоминают, что за последние дни в ходе подавления беспорядков пострадали 249 сотрудников полиции.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Франции заняться решением проблемы расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах в связи с убийством полицейскими 17-летнего француза североафриканского происхождения. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани указала на "важность обеспечения проведения мирных собраний". Также она озвучила призыв УВКПЧ к французским властям обеспечить, чтобы применение силы полицией против прибегающих к насилию элементов в демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, необходимости, пропорциональности и недискриминации.