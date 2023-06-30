США намерены применять дальнейшие меры против ЧВК "Вагнер" в Африке и других регионах

В Белом доме считают, что деятельность группы в Мали и ЦАР якобы "подрывает суверенитет" этих стран

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут изыскивать возможности для применения дальнейших мер против ЧВК "Вагнер" в Африке и других регионах. Об этом сообщил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжим работу с нашими партнерами и союзниками над устранением угроз, которые ЧВК "Вагнер" представляет в Африке и других местах, - сказал представитель Белого дома. - Мы намерены держать открытыми дополнительные возможности для привлечения ЧВК "Вагнер" к ответственности там [в Африке] или где-либо еще, если мы обнаружим, что они продолжают вести дестабилизирующую деятельность".

Кирби, утверждал, что деятельность ЧВК "Вагнер", в частности в Мали и Центрально-Африканской Республике (ЦАР), якобы "подрывает суверенитет" этих стран и не улучшила ситуацию с безопасностью в этих странах.

Представитель Белого дома также полагает, что правительство Мали якобы в интересах ЧВК "Вагнер" обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). При этом вывод контингента ООН, по его словам, только ухудшит ситуацию с безопасностью в Мали.

Также он заявил, что эта африканская страна может рассчитывать на помощь Вашингтона лишь при условии прекращения отношений с указанной ЧВК. "Мы ясно дали понять лидерам Мали, что тесное сотрудничество в области безопасности возможно только в том случае, если страна сделает шаг к демократическому переходу и выпутается из опасных связей с ЧВК "Вагнер", - сказал Кирби.

О ситуации в Мали

Совет Безопасности (СБ) ООН принял в пятницу резолюцию, прекращающую работу миротворческой миссии ООН в Мали. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Мали Абдулайе Диопом подтвердил неизменность курса Москвы на поддержку Бамако, в том числе в подготовке военных для повышения боеспособности вооруженных сил республики.

В апреле основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что истории о гибели гражданского населения от рук бойцов "Вагнера" как в ЦАР, так и в Мали являются "стопроцентным фейком", распространяемым США и Францией, которым, по его словам, не удалось навести порядок с безопасностью в этих странах.

Министерство финансов США ввело во вторник санкции против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы связаны с Пригожиным.