Кличко обвинил руководство Украины в стремлении к чрезмерной централизации власти

Мэр отметил, что местное самоуправление представляет собой значительную часть основы демократии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в использовании правоохранительных органов для политической борьбы и чрезмерном стремлении к централизации власти.

"Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Воздействие центральных органов власти на судебную систему", - написал он в Telegram-канале после выступления на открытии конференции по демократическому управлению.

Мэр отметил, что местное самоуправление представляет собой значительную часть основы демократии. "Не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, которое стремится в ЕС и НАТО", - подчеркнул он, отметив, что боевые действия не могут быть "оправданием для закручивания гаек на местах".

Украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте Кличко с офисом президента Украины. Мэр Киева обвинял администрацию президента в попытках ограничить права местных органов власти. На прошлой неделе на фоне скандала из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ активно циркулировали слухи, что Зеленский воспользуется ситуацией для отстранения Кличко от должности главы киевской городской администрации. В СМИ даже называли главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в качестве приемника.

Однако кабмин ограничился объявлением выговора Кличко и увольнением нескольких глав районных администраций Киева. Также были отправлены под домашний арест по обвинению в служебной халатности два чиновника горадминистрации. Украинское издание "Страна" сообщало, что увольнение Кличко решили отложить, опасаясь реакции Запада.

Как ранее пояснял ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, конфликт между Кличко и командой Зеленского объясняется тем, что они представляют интересы различных западных сил: в то время как Зеленский и его команда - это "продукт американских политтехнологий", Кличко - продукт политтехнологий немецких. По словам Жарихина, команда Зеленского пытается нейтрализовать Кличко в качестве возможного соперника на будущих президентских выборах. Сам Кличко также неоднократно связывал давление на него со стороны офиса президента с опасениями команды Зеленского относительно его возможного участия в выборах.