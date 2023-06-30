Премьер Молдавии рассказал о жертвах в результате стрельбы в аэропорту Кишинева

По словам Дорина Речана, два человека погибли, еще один ранен

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Два сотрудника правоохранительных органов Молдавии были убиты, ранение получил один из пассажиров при стрельбе в аэропорту Кишинева, которую утроил гражданин Таджикистана после отказа ему во въезде в республику.

Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан.

"Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек - пассажир - был ранен и находится под наблюдением врачей", - написал Речан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).