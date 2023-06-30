30 июня, 16:25,
обновлено 30 июня, 16:37
Стрельба в аэропорту Кишинева

Премьер Молдавии рассказал о жертвах в результате стрельбы в аэропорту Кишинева

По словам Дорина Речана, два человека погибли, еще один ранен

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Два сотрудника правоохранительных органов Молдавии были убиты, ранение получил один из пассажиров при стрельбе в аэропорту Кишинева, которую утроил гражданин Таджикистана после отказа ему во въезде в республику.

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Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан.

"Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек - пассажир - был ранен и находится под наблюдением врачей", - написал Речан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

Теги:
МолдавияРечан, ДоринСтрельба в аэропорту Кишинева
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