В постпредстве РФ при ООН заявили о планах сотрудничать с Мали на двусторонней основе

Это необходимо для нормализации положения в стране после вывода миротворческой миссии ООН, отметила заместитель постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия продолжит сотрудничать с Мали на двусторонней основе для нормализации положения в стране после вывода миротворческой миссии ООН. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о прекращении работы миссии ООН в Мали. Вывод миротворцев должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

"Россия со своей стороны продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации положения в этой стране на двусторонней основе", - сказала она. Евстигнеева добавила, что российская сторона выражает поддержку Мали "в стремлении взять на себя всю полноту ответственности и играть ведущую роль в стабилизации малийского государства".

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

20 июня Agence France-Presse сообщило, что судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже ряд участников МИНУСМА. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события марта 2022 года в городе Мура, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательстве на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Сейчас МИНУСМА насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.