Белый дом заявил, что тема Украины будет основной на предстоящем саммите НАТО

В преддверии саммита Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Украинский вопрос будет основным на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Можно ожидать, что украинский вопрос будет доминирующим на саммите в Вильнюсе, но что касается членства в НАТО, я просто не могу и не буду забегать вперед", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о том, получит ли Украина на саммите приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре. По словам Кирби, на саммите в Вильнюсе союзникам по НАТО будет доложено о ситуации на поле боя, также будет обсуждаться поддержка Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В преддверии саммита НАТО Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ежедневно информирует о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.