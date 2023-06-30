В секции интересов РФ в Грузии не получали обращений россиян для возвращения на родину

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что 116 россиян в странах СНГ и Грузии попросили МИД РФ оказать им помощь с возвращением на родину, так как из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" некоторые из них потратили последние деньги на билет, а теперь не могут оплатить путь домой

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не получила обращений за помощью от граждан РФ, которые выехали из страны из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", а теперь хотят вернуться на родину. Об этом ТАСС сообщили в секции.

"Теоретически если такое имело бы место быть (обращения в МИД РФ - прим. ТАСС), секция интересов была бы в курсе дела. Следовательно, мы можем сказать определенно, что по состоянию на конец рабочего дня 30 июня ни одного такого обращения не было", - сообщили в учреждении.

Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщал, что 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД РФ оказать им помощь с возвращением на родину, так как из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" некоторые из них потратили последние деньги на билет, а теперь не могут оплатить путь домой. В частности, из Грузии захотели вернуться 20 граждан России.