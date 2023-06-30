Посольство Таджикистана в Киеве уточняет информацию о стрелявшем в аэропорту Кишинева

В дипмиссии отметили, что сообщат подробности позднее

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудник посольства Таджикистана в Киеве, которое представляет интересы этой страны в Молдавии, сообщил корреспонденту ТАСС, что диппредставительство проинформировано об инциденте со стрельбой в аэропорту Кишинева и уточняет информацию о нападавшем.

"Нас проинформировали о трагедии в аэропорту Кишинева. В настоящее время мы уточняем информацию о гражданине, который задержан. Подробности сообщим позже", - сказал представитель посольства.

Ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации злоумышленник застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у пограничника. Еще один человек - пассажир - был ранен и находится под наблюдением врачей.