Зеленский заявил, что ВСУ могли бы защищать другие страны с небольшой армией

Президент Украины отметил, что НАТО не может обойтись без Киева

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны могли бы помочь НАТО в вопросе обороны государств с небольшой армией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

По его версии, НАТО не может обойтись без Украины. "Наши выводы после войны будут очень полезны для всех союзников альянса, например, как защищать города от российских ракет, - утверждал Зеленский. - Еще один пример: многие страны имеют небольшие армии, но мы, с нашей большой армией, можем помочь им и развернуться на их границах, чтобы защитить их". "Без Украины НАТО не будет полной", - считает он.

Зеленский заявил, что помощи со стороны союзников Украины недостаточно. "Когда я встречаюсь с моими партнерами, я подробно знаю, что есть в каждой стране, - добавил он. - И мы просим 5% того или иного".

По его словам, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс "был здесь (на Украине - прим. ТАСС) как американец, но также и как республиканец". "У нас есть его поддержка, - заверил Зеленский. - В его партии звучат неединообразные голоса, даже также опасные посылы, хотя в основном они в защиту свободы Украины". По словам президента, Киеву важно не потерять поддержку двух американских партий.