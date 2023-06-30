В США считают, что Китай добивается того, чтобы стать через 10 лет гегемоном в Азии

По версии председателя Комитета начальников штабов США Марка Милли, для достижения этой цели КНР использует "свою финансовую силу", создавая "невероятно мощную армию"

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Китай намеревается через 10 лет стать гегемоном в Азии. С таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Действия Китая и его публичные заявления дают понять это ясно, а не двусмысленно: Китай хочет стать региональным гегемоном в Азии в течение следующих 10 лет, и они (китайцы - прим. ТАСС) к середине века хотят достигнуть глобальной военной мощи, как у США", - утверждал генерал, выступая в пятницу в Национальном клубе печати в Вашингтоне. По версии Милли, для достижения этой цели Китай использует "свою финансовую силу", создавая "невероятно мощную армию".

Глава КНШ также заявил, что "геостратегическая история этого столетия, вероятно, будет определяться отношениями США и Китая, а также тем, останутся ли они в состоянии конкуренции или [это противостояние] перерастет в войну великих держав".