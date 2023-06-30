30 июня, 17:49

Пентагон прогнозирует рост доли роботизированных средств в продвинутых ВС до 30% за 15 лет

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, развитие роботизированных систем становятся важным компонентом почти всех вооруженных сил

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Доля роботизированных средств в продвинутых вооруженных силах в ближайшие 10-15 лет может превысить 30%. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Говоря о высоких технологиях, которые могут применяться в вооруженных силах, Милли отметил развитие роботизированных систем. "Беспилотные летательные и плавательные аппараты, как подводные, так и наводные, автономные наземные средства становятся важным компонентом почти всех вооруженных сил", - отметил он.

"В действительности в ближайшие 10-15 лет мы увидим, что продвинутые в индустриальном плане вооруженные силы будут роботизированы по меньшей мере на треть", - указал Милли. 

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