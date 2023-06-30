В США заявили, что наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

По мнению главы комитета начальников штабов США Марка Милли, оно продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым"

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Глава комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. По его мнению, оно продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым".

"Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от 6 до 10 недель, будет очень сложным и очень долгим, и очень и очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"То, что оно идет медленнее, чем предсказывали, совсем меня не удивляет", - добавил Милли. Он пояснил, что "война на бумаге и настоящая война - это разные вещи".

При этом, отвечая на вопрос о том, что, с точки зрения США, будет составлять победу Украины в конфликте, Милли не стал корректировать заявленные Западом цели. "Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор. Так что положение, которое будет являться победой, - это свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе", - сказал он.