МАГАТЭ заявило, что пока не фиксировало признаков минирования Запорожской АЭС

Эксперты агентства за последнюю неделю также не фиксировали каких-либо обстрелов или взрывов в районе станции, отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по состоянию на сегодняшний день не фиксировали каких-либо признаков минирования Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Эксперты МАГАТЭ пока не обнаружили никаких видимых признаков мин или других взрывчатых веществ, установленных в настоящее время на Запорожской атомной электростанции <...>, но им все еще нужен дополнительный доступ для проведения дальнейших подобных проверок на объекте", - отметил Гросси.

По его словам, эксперты агентства за последнюю неделю также не фиксировали каких-либо обстрелов или взрывов в районе станции.

"Команда [экспертов] МАГАТЭ не сообщала об обстрелах или взрывах за последнюю неделю, и военное присутствие на этом месте, по-видимому, не изменилось", - сказал Гросси.