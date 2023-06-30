30 июня, 17:54
Стрельба в аэропорту Кишинева

Таджикистан пока не подтвердил данные о том, что стрелявший в аэропорту - гражданин страны

Посольство Таджикистана на Украине запросило информацию у Кишинева

ДУШАНБЕ, 30 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана пока не подтвердило информацию о том, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана.

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Об этом ТАСС сообщил начальник департамента информации и печати внешнеполитического ведомства республики Шохин Самади.

"Пока не можем подтвердить, что нападавший в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана", - сообщил собеседник. Он отметил, что посольство Таджикистана на Украине запросило информацию. "Мы ждем официальную информацию от наших молдавских партнеров", - добавил он. 

Теги:
МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
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