Таджикистан пока не подтвердил данные о том, что стрелявший в аэропорту - гражданин страны

Посольство Таджикистана на Украине запросило информацию у Кишинева

ДУШАНБЕ, 30 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана пока не подтвердило информацию о том, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана.

Об этом ТАСС сообщил начальник департамента информации и печати внешнеполитического ведомства республики Шохин Самади.

"Пока не можем подтвердить, что нападавший в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана", - сообщил собеседник. Он отметил, что посольство Таджикистана на Украине запросило информацию. "Мы ждем официальную информацию от наших молдавских партнеров", - добавил он.