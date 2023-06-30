30 июня, 18:36
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что Украина активизирует работу по обеспечению ВСУ боеприпасами

Также он добавил, что "все международники получили сегодня дополнительные задачи"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует работу по обеспечению вооруженных сил страны боеприпасами.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Рассмотрели на ставке (на заседании ставки верховного главнокомандующего - прим. ТАСС) снабжение боеприпасами для артиллерии - для востока, для юга. И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной", - сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Также Зеленский добавил, что "все международники получили сегодня дополнительные задачи". "Усиление нашей артиллерии - очевидный приоритет", - указал он.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post заявил, что звонит председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли с просьбой предоставить снаряды, которых у украинской армии в 10 раз меньше, чем необходимо для паритета. До этого советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ во время наступления испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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