Гнев Залужного, отчет о потраченных деньгах для Киева. Ситуация вокруг Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "выводят из себя" разговоры о более медленном, чем ожидалось, контрнаступлении украинской армии. Он заявил, что без снарядов и современных западных самолетов трудно рассчитывать на успех в боевых действиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет получить отчет о том, на что именно были потрачены €70 млрд, выделенные на помощь Киеву.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступление на четырех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Южной группировки российских войск за сутки успешно отразили пять атак противника на донецком направлении, сказал он. Были также отражены две атаки на купянском направлении, одна атака на южнодонецком направлении и пресечена попытка провести разведку боем на запорожском направлении. В общей сложности за сутки было уничтожено до 425 бойцов противника, добавил Конашенков.

За минувшие сутки российские средства ПВО перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили десять беспилотников ВСУ.

Гнев Залужного

Главком ВСУ заявил, что его "выводят из себя" разговоры о более медленном, чем ожидалось, контрнаступлении украинской армии. Такое мнение "публично выражено западными официальными лицами и военными аналитиками, а также президентом [Украины] Владимиром Зеленским", говорится в интервью Залужного американской газете The Washington Post.

Говоря о стратегических задачах контрнаступления, Залужный указал, что "без обеспечения в полном объеме эти планы вообще неосуществимы", в том числе без авиационной поддержки, а также без своевременной поставки боеприпасов. Он сообщил, что регулярно звонит председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли, с просьбой предоставить снаряды, которых у украинской армии в десять раз меньше, чем необходимо для паритета.

Главком ВСУ также отметил, что самолеты Су-35 ВКС России легко поражают украинские позиции на земле, а самолеты ВСУ не могут с ними конкурировать. Кроме того, Залужный признал потерю украинской стороной в ходе боевых действий танков Leopard германского производства, назвав их обычной целью на поле боя. При этом он не сказал, сколько именно машин утрачено.

Усилия Евросоюза

ЕС в рамках принятого в марте 2023 года "снарядного пакета" уже поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. За год Брюссель обязуется передать Киеву в общей сложности миллион снарядов и ракет. Для производства и ускоренных поставок боеприпасов Украине ЕС выделил за последние три месяца два млрд евро из Европейского фонда мира.

Урсула фон дер Ляйен сообщила также, что ЕК подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования замороженных российских активов, чтобы эти средства можно было направить на поддержку Украины. По ее словам, ЕС будет придерживаться "очень осторожного подхода" и принимать во внимание мнение Европейского центробанка, а также партнеров в G7.

Венгрия против

У Еврокомиссии нет никаких шансов добиться согласия стран ЕС внести в бюджет поправки, предусматривающие выделение €50 млрд Украине и средств на размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии. По его словам, ЕК просит все 27 стран сообщества "пополнить семилетний бюджет, поскольку к середине этого периода деньги уже закончатся". Орбан отметил, что Киеву за последние полтора года уже были предоставлены €70 млрд и неизвестно, на что они пошли.

По его словам, дальнейшее выделение Евросоюзом финансовых средств Украине не приведет к прекращению конфликта в этой стране и не поможет ей победить Россию. Венгерский премьер подчеркнул, что в нынешней ситуации нужны переговоры, а не продолжение военных действий. За прошедшие полтора года, несмотря на усилия ЕС и других игроков, "результат нулевой, даже отрицательный: Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо", а ЕС страдает "от высокой инфляции". Указав на то, что украинское контрнаступление "идет трудно", Орбан выразил сомнение в том, что в ЕС "вообще могут на что-то надеяться".

Укрепление границы

Президент Украины провел совещание с представителями военного командования и руководства силовых ведомств страны, на котором дал поручение провести усиление на белорусском направлении. Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии и пристально отслеживает ситуацию в республике, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В то же время главком ВСУ в интервью The Washington Post признал, что "Вагнер" - один из его страхов.

Детский вопрос

Россия будет добиваться правды в вопросе прав детей на Украине на основе своего расследования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о докладе генсека ООН, в котором Россия названа стороной, виновной в нарушении прав ребенка на территории Украины. Лавров подчеркнул, что с февраля 2022 года в Россию с украинской территории въехало более 700 тыс. детей, причем большинство из них - с родителями или другими родственниками. Только 2 тыс. - это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР.

Министр добавил, что около 300 детей были устроены в семьи, и это было не усыновление, а временная опека - форма, которая была выбрана с учетом того, что "могут объявиться родители и, конечно, эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы".