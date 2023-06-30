В США заявили, что рано говорить о том, ослабила ли попытка мятежа позиции руководства РФ

Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал это внутриполитическим делом России

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли считает, что пока рано делать выводы о том, ослаблены ли позиции российского руководства вследствие попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Соответствующее заявление он сделал в пятницу, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Я пока не знаю. Откровенно говоря, пока рано об этом говорить", - сказал он, подчеркнув, что "в конечном счете это внутриполитическое дело России". "Мы сами хотим знать ответ на этот вопрос", - отметил Милли.

"Звучат весомые аргументы с обеих сторон, вы их знаете, о них пишут каждый день", - продолжил председатель КНШ ВС США. "Не думаю, что у нас есть свидетельства, которые позволили бы сделать заключение в пользу той или другой позиции", - отметил он.

Президент США Джо Байден в среду утвердительно ответил на вопрос, "ослабило ли [президента РФ Владимира] Путина" произошедшее в РФ. При этом он подчеркнул, что ему "трудно сказать", насколько последние события ослабили позиции российского руководства.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.