Лукашенко уверен, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии

Президент Белоруссии отметил, что пока оно в стране, "никогда на белорусскую землю не ступит нога врага"

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в республике.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что критикуют размещение в Белоруссии ядерного оружия страны Запада и их сторонники из числа зарубежной белорусской оппозиции, которые ранее активно выступали против строительства в стране атомной электростанции. Однако время показало, что решение о создании БелАЭС было единственно верным, более того, к атомной энергетике вернулись и в Европе, провозгласив ее безопасной и зеленой. "Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие - это плохо, делайте наоборот", - сказал белорусский президент.

"Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. <...> Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива", - подчеркнул Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.