30 июня, 18:52

В Грузии предложили запретить партию Саакашвили

Депутат парламента Грузии от общественного движения "Сила народа" Созар Субари призвал последовать примеру Молдавии, которая запретила деятельность партии "Шор"

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от общественного движения "Сила народа", экс-омбудсмен республики Созар Субари призвал коллег обратиться в Конституционный суд с иском запретить деятельность оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Я призываю коллег из большинства хорошо изучить опыт Молдовы, разделить его, хорошо изучить и оценить криминальное прошлое "Национального движения", а затем обратиться с соответствующим иском в Конституционный суд", - сказал Субари в ходе дебатов, посвященных выступлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с ежегодным докладом в парламенте.

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки Санду, правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В свою очередь Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах "саботирования проевропейского курса страны". Позже Конституционный суд Молдавии запретил деятельность партии. 

Теги:
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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