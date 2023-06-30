Верховный суд США принял решения, наносящие удар по либеральной повестке Байдена

В частности, высшая американская судебная инстанция заблокировала шестью голосами против трех принятый в прошлом году план президента США по списанию студенческих кредитов в размере порядка $400 млрд

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Верховный суд США вынес в пятницу решения по списанию студенческих кредитов и отказу дизайнера обслуживать однополые пары, наносящие серьезный удар по либеральной повестке дня Белого дома.

Как указано на сайте суда, высшая американская судебная инстанция заблокировала шестью голосами против трех принятый в прошлом году план нынешнего президента США демократа Джо Байдена по списанию студенческих кредитов в размере порядка $400 млрд. На участие в этой программе могли претендовать порядка 20 млн американцев. Кроме того, Верховный суд США принял (также шестью голосами против трех) постановление, в котором встал на сторону веб-дизайнера, отказывавшейся обслуживать однополые супружеские пары.

Оба решения, отражающие мнения консервативного большинства суда, ожидаемо вызвали негативную реакцию у администрации США. Комментируя в письменном заявлении вердикт по программе студенческих кредитов, Байден пообещал, что "эта борьба не окончена".

Долги американцев по студенческим кредитам составляют $1,75 трлн, федеральное правительство США является держателем большинства из них. Решение по иску, поданному веб-дизайнером Лори Смит, которая проживает в штате Колорадо и отказывается в связи с христианским вероисповеданием принимать заказы от однополых пар, американский лидер назвал "вызывающим разочарование". Как ожидается, в ближайшие часы Байден выступит в Белом доме с непродолжительной речью, посвященной новым решениям Верховного суда США.