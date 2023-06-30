30 июня, 19:14
Беспорядки во Франции

Глава МВД Франции считает, что страна может обойтись без введения режима ЧП

Жеральд Дарманен отметил, что "за 50-60 лет власти Франции лишь четыре раза прибегали к введению чрезвычайного положения"

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Франции имеют в запасе арсенал средств для борьбы с беспорядками, позволяющий обойтись без введения режима чрезвычайного положения на территории страны. Об этом заявил в пятницу министр внутренних дел и заморских территорий страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.

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"За 50-60 лет мы лишь четыре раза прибегали к введению чрезвычайного положения по очень серьезным причинам: когда были кризисы с терроризмом, погромы, кризис COVID-19. Должен заметить, что президент Жак Ширак ввел режим ЧП после 10 дней погромов. То, что у нас не введен режим ЧП, не значит, что у нас нет исключительных средств, и сегодня вечером они будут", - сказал он.

"После сегодняшнего вечера и ночи мы посмотрим, что выберет президент Республики", - добавил министр. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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