СМИ: сотни человек собрались у здания Нацсобрания Франции в Париже на стихийную акцию

Несколько отрядов полиции прибыли на место и оттесняют демонстрантов от входа при помощи щитов

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались в пятницу вечером в центре Парижа у здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции на стихийную демонстрацию. Об этом сообщает телеканал BFM.

Участники манифестации скандируют лозунги против полиции и фашизма, а также требуют "справедливости" для убитого полицейским в среду 17-летнего водителя. Большинство собравшихся - молодые мужчины и девушки, никто не скрывает лица шарфами и капюшонами.

Несколько отрядов полиции прибыли на место и оттесняют демонстрантов от входа при помощи щитов. Пока стражи порядка не прибегали к использованию спецсредств.