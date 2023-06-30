Сенатор США предложил интегрировать армию Марокко в учения сил СЕНТКОМ

По данным марокканского портала "360", инициативу уже включили в законопроект об обороне США на 2024 год

РАБАТ, 30 июня. /ТАСС/. Сенатор-демократ из США Марк Келли выступил с предложением интегрировать Королевские вооруженные силы Марокко в учения, проводимые Центральным командованием (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Инициатива уже включена в законопроект об обороне США на следующий год. Ее цель состоит в том, чтобы "улучшить координацию между США и региональными партнерами для противодействия общей угрозе со стороны Ирана, в частности, путем поддержки интеграции Марокко в военные учения под руководством СЕНТКОМ", сообщает в пятницу марокканский портал "360". В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входит Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.

Марокко и США - давние стратегические партнеры. На территории королевства уже почти 20 лет проводятся крупнейшие в Африке международных военных учениях African Lion с участием армии США. Они организовываются под эгидой Африканского командования Вооруженных сил США.

Наблюдатели отмечают существенное увеличение числа визитов официальных лиц США в Марокко в последнее время. Только с начала текущего года в королевстве побывали: делегация Конгресса США, в которую вошли члены Демократической и Республиканской партий, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, делегация Сената Конгресса США, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, координатор США по атлантическому сотрудничеству Джессика Лапенн. В марте 2023 года глава МИД королевства Насер Бурита провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во время этих встреч Рабат и Вашингтон неизменно подчеркивают тесный характер двустороннего партнерства, обоюдное стремление укреплять и расширять сотрудничество.

Марокко было первым государством, признавшим независимость США в 1777 году. А в 1787 году две страны подписали Договор о мире и дружбе.