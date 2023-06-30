США планируют провести модернизацию 32 истребителей F-16 Румынии на $105 млн

Выполнение этого контракта поспособствует достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов, указали в Госдепе

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявила о контракте на $105 млн долларов на продажу Румынии оборудования и модернизацию 32 истребителей F-16, которые она ранее приобрела у Норвегии. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", она "повысит способность Румынии противостоять существующим и будущим угрозам", утверждают Госдепартамент и Пентагон.

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование.

В начале июня Норвегия завершила процесс продажи Румынии 32 истребителей F-16 после получения соответствующего разрешения от США. Румыния подписала контракт с Норвегией в ноябре прошлого года на покупку F-16 за примерно $418 млн. Ранее власти Румынии утвердили план будущей закупки истребителей F-35. Как заявил руководитель главного управления вооружений Минобороны страны генерал-лейтенант Теодор Инчикаш, официальный запрос на приобретение самолетов в адрес правительства США планируется направить к концу 2024 года.