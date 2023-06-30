Додон призвал власти Молдавии подать в отставку после трагедии в аэропорту Кишинева

Экс-президент государства назвал стрельбу в аэропорту еще одним доказательством "тотальной некомпетентности руководства страны"

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Трагедия в аэропорту Кишинева продемонстрировала неспособность властей Молдавии обеспечить безопасность стратегических объектов и населения. Об этом заявил в пятницу бывший президент Игорь Додон, комментируя инцидент со стрельбой, в ходе которого погибло два сотрудника правоохранительных органов и был ранен пассажир.

"Случившееся в очередной раз показало, что действующая власть не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов. Это еще одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", - написал он в своем телеграм-канале. Бывший глава Молдавии выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому пассажиру.