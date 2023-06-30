WSJ: директор ЦРУ заявил главе СВР о непричастности США к попытке мятежа в России

По сведениям источников газеты, телефонный разговор Уильяма Бернса с Сергеем Нарышкиным стал контактом наиболее высокого уровня между представителями Соединенных Штатов и РФ с момента попытки мятежа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе позвонил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер". С таким утверждением выступила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным стал контактом наиболее высокого уровня между представителями США и РФ с момента попытки мятежа. Беседа, инициированная американской стороной, преследовала цель донести до российского руководства, что США "не причастны к действиям" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и "не стремятся обострить напряженность" в РФ, пишет WSJ. Газета отмечает, что беседа состоялась на этой неделе.

Как указывает WSJ со ссылкой на источник, Бернс заявил Нарышкину, что "США не вовлечены" в попытку мятежа. "Это внутреннее дело России", - приводит источник газеты суть высказываний главы ЦРУ.