Кулеба заявил, что для Европы будет самоубийством не взять Украину в НАТО после конфликта

Глава МИД Украины обосновал это тем, что в таком случае постоянно будет существовать угроза вооруженного конфликта

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что, пока Украину не примут в НАТО, всегда будет существовать угроза вооруженного конфликта. Такое мнение он высказал в пятницу в эфире телеканала Welt.

"Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны", - полагает он. "Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой", - заявил Кулеба. "Мы должны, наконец, оставить позади эту главу недопонимания и предрассудков", - утверждал украинский министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отсутствие приглашения Киеву вступить в НАТО на саммите станет демотиватором для вооруженных сил страны, хотя полностью демотивировать Украину подобным невозможно.