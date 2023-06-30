МИД Кувейта вызвал посла Швеции из-за акции с сожжением Корана в Стокгольме

Кувейт призвал шведские власти принять меры "для предотвращения поругания святынь"

ДУБАЙ, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Кувейта Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах вызвал в пятницу посла Швеции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Лизолетту Андерсон, которая представляет интересы Стокгольма в обеих странах, чтобы вручить ей ноту протеста в связи с акцией сожжения Корана.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, Кувейт осудил шведские власти, которые разрешили провести акцию, а также призвал Стокгольм "принять немедленные меры для предотвращения поругания святынь, привлечь виновных к ответственности и не позволять им использовать принцип свободы слова для оправдания действий, оскорбляющих истинную исламскую религию".

Накануне Андерсон была вызвана в МИД ОАЭ, где ей также вручили ноту протеста. В документе подчеркивалось, что Швеция заняла "безответственную позицию", допустив акцию, которая "разжигает ненависть и национальную рознь, а также негативно влияет на международную безопасность".

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.