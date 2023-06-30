Лидер турок-киприотов выступил против участия ЕС в решении кипрской проблемы

Согласно канцелярии Эрсина Татара, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее якобы подчеркнул, что третьи стороны не могут вмешиваться в решение кипрской проблемы без согласия двух общин

НИКОСИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что участие Евросоюза в решении кипрской проблемы "не может быть принято" и что переговоры с греками-киприотами могут возобновиться только после изменения их позиции. Об их телефонном разговоре сообщила в пятницу канцелярия Татара, занимающего пост президента не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую греко-кипрские власти именуют псевдогосударством.

Она приводит слова Татара о том, что приостановленный в 2017 году переговорный процесс может возобновиться только с подтверждения равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

"Администрация греков-киприотов продолжает отстаивать свою максималистскую и непримиримую позицию. Следовательно, без изменения позиции греко-кипрской стороны, которая считает себя единственной абсолютной суверенной и законной администрацией острова, невозможно найти точки соприкосновения", - сказал глава самопровозглашенной республики.

Согласно канцелярии Татара, сообщение которой приводят местные СМИ, Гутерриш якобы подчеркнул, что третьи стороны не могут вмешиваться в решение кипрской проблемы без согласия двух общин. Генсек ООН также отметил важность использования возможностей для компромисса на Кипре.

В пятницу о перспективах кипрского урегулирования говорил и президент Республики Кипр Никос Христодулидис. В отличие от Татара, который высказался против участия Евросоюза в решении проблемы разделенного острова, он, наоборот, выступал за активное подключение ЕС к процессу. Христодулидис заявил, что решения Совета ЕС по кипрскому вопросу, отраженные в его итоговом заявлении, являются первым важным шагом к возобновлению переговоров между греками-киприотами и турками-киприотами.

Инициативы президента Кипра, которые он выдвинул вскоре после прихода к власти в феврале этого года, также предполагают назначение спецпредставителя ЕС по кипрскому урегулированию, который будет участвовать во всех последующих переговорах. Власти в Никосии добиваются, чтобы эта роль досталась известной и авторитетной политической фигуре.

История разделения

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.