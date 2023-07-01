Госдеп опубликовал доклад с резкой критикой процесса вывода войск США из Афганистана

Конгрессмен Майкл Маккол раскритиковал отчет, заявив, что была опубликована "лишь небольшая часть" всего документа

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента США не назначало лиц, которые бы координировали процесс вывода американских войск из Афганистана. Об этом говорится в опубликованном внешнеполитическим ведомством 21-страничном докладе.

Его авторы указывают на несколько недостатков в работе по предупреждению кризисных ситуаций, а также в вопросах осведомленности Вашингтона о происходящем до и во время ухода американских войск из страны. Как отмечается в докладе, хотя Пентагон и стал планировать вывод войск "немногим ранее", чем он начался в середине августа 2021 года, участие Госдепартамента в планировании "было затруднено тем, что было неясно, кто во [внешнеполитическом] ведомстве играет ведущую роль" и ответственен за этот процесс.

В документе подчеркивается, что власти не могли в должной степени оценить последствия вывода американских войск для стабильности афганского правительства. Это было связано в том числе и с традиционной летней ротацией дипломатов, которая завершилась всего за пару недель до вывода ВС США из страны. В связи с этим с крайне сложными вопросами столкнулись дипломаты, которые находились в стране всего несколько дней или недель, подчеркивается в отчете. Кроме того, сотрудники администрации высокого ранга "недостаточно хорошо продумали наихудшие сценарии" последствий вывода войск, в том числе и приход к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), говорится в докладе. Его авторы считают, что решения бывшего и нынешнего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена о выводе ВС США из Афганистана "имели серьезные последствия" для поддерживаемого Вашингтоном афганского правительства.

Отвечая в Белом доме на просьбу журналистов прокомментировать документ, демократ Байден отметил: "Помните, что я сказал? Я сказал, что "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая сеть - прим. ТАСС) там не будет. Я сказал, что мы заручимся помощью талибов. Что происходит сейчас? Почитайте прессу. Я был прав".

При этом председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) подверг критике Госдепартамент. В распространенном письменном заявлении он подчеркнул, что ведомство в ответ на его обращение обнародовало "лишь небольшую часть" из 87-страничного отчета, не выполнив его просьбы. "Это еще одна очевидная попытка скрыть вину администрации Байдена в хаотичной и кровопролитной эвакуации из Афганистана", - заключил республиканец.

Уход США из Афганистана

Предыдущая администрация США во главе с Трампом и "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.