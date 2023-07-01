Испания начинает председательство в Совете ЕС с визита премьера в Киев

Ожидается, что глава правительства королевства Педро Санчес встретится на Украине с ее президентом Владимиром Зеленским

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Испания в субботу приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета ЕС, которые перешли к ней от Швеции. Пиренейское королевство будет председательствовать в сообществе в пятый раз с момента вступления в Евросоюз в 1986 году. С 1 января 2024 года эстафетная палочка перейдет к Бельгии.

В течение предстоящих шести месяцев в разных городах Испании запланированы многочисленные мероприятия, в том числе с участием европейского руководства и властей стран - членов ЕС. Ожидается, что в субботу глава правительства королевства Педро Санчес отправится в Киев, где должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит в Киев состоится на следующий день после завершения саммита ЕС. На нем европейские лидеры договорились оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине, дальше оказывать помощь Киеву и продолжить работу над возможным использованием замороженных активов РФ.

Приоритеты

Мадрид уточнил, что королевство будет председательствовать в сообществе "в период больших вызовов", и выделил четыре приоритета на ближайшие полгода. Так, испанское руководство обратило внимание на важность "реиндустриализировать ЕС и гарантировать его открытую стратегическую автономию". "Международная открытость последних семи десятилетий была очень выгодна для ЕС и позволила ему достичь таких уровней экономического роста и социального обеспечения, которые были бы невозможны при протекционизме, - говорится на сайте испанского председательства. - Однако эта открытость также способствовала офшорингу отраслей в стратегических секторах, что сделало ЕС чрезмерно зависимым от третьих стран в таких областях, как энергетика, здравоохранение, цифровые технологии и продукты питания".

Как отметили власти Испании, теперь происходящие геополитические, технологические и экологические изменения дают возможность "обратить эту тенденцию вспять", привлечь новые компании и создать рабочие места на территории Европы. "Мы предложим общую стратегию, гарантирующую экономическую безопасность и глобальное лидерство ЕС к 2030 году", - уточняется на сайте председательства.

Еще одним приоритетом Мадрид назвал содействие экологическому переходу. "Для европейцев остановить изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды - это не просто юридическое и моральное обязательство. Это также огромная возможность, - отметили власти королевства. - Если мы сделаем это хорошо, экологический переход позволит нам резко сократить нашу зависимость от энергии и сырья, значительно снизит наши счета за электроэнергию, сделает наши компании более конкурентоспособными и создаст около миллиона рабочих мест только в этом десятилетии". Мадрид пообещал "продвигать реформу рынка электроэнергии, которая ускорит внедрение возобновляемых источников энергии, снизит цены на электроэнергию и повысит стабильность системы".

В Испании также заявили о важности содействия большей социальной и экономической справедливости. Власти настаивают на том, чтобы "создаваемое богатство достигало всех граждан" ЕС. "По этой причине испанское председательство будет выступать за установление минимальных и единых стандартов корпоративного налогообложения во всех государствах-членах и будет бороться с уклонением от уплаты налогов крупными транснациональными корпорациями", - уточнили в Мадриде.

Четвертым приоритетом названо укрепление европейского единства. "Государства-члены должны продолжать двигаться вперед в области интеграции и разрабатывать инструменты, которые позволят нам вместе противостоять большим вызовам нашего времени", - считают власти королевства. По их версии, испанское председательство будет выступать за "большее углубление внутреннего рынка, завершение банковского союза и союза рынков капитала, консолидацию и совершенствование общих инструментов", более эффективное и скоординированное управление процессами миграции, а также за скоординированную поддержку Украины и других соседних государств.

Кроме того, власти страны ранее заявляли, что ситуация на Украине будет одним из приоритетов испанского председательства в Совете ЕС. Также Мадрид обещал работать над тем, чтобы помочь Киеву на его пути вступления в состав сообщества.

Председательство во время выборов

В конце мая этого года глава правительства Испании Педро Санчес объявил о решении провести 23 июля в стране досрочные всеобщие выборы. Премьер пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов, полученных Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), лидером которой он является, на региональных и муниципальных выборах.

Как передавала газета "Вангуардиа", Брюссель с удивлением встретил решение Санчеса назначить парламентские выборы на фоне намеченного председательства королевства в Совете ЕС. Например, правительство уже запросило перенос намеченного на 13 июля выступление Санчеса перед Европейским парламентом для представления приоритетов испанского председательства, учитывая старт предвыборной кампании в стране. При этом официально европейские органы власти заявляют, что проведение досрочных выборов в королевстве не повлияет на выполнение обязанностей председателя.

Тем не менее нет гарантий того, что по итогам голосования 23 июля победу одержит ИСРП Санчеса. Последний опрос Центра социологических исследований продемонстрировал, что Соцпартия может получить 31,2% поддержки избирателей, за ней с небольшим отрывом следует консервативная Народная партия - 30,7%.

Если ни одна политическая сила не получит абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство, может начаться длительный процесс переговоров между партиями по вопросу поддержки для утверждения нового премьера. В случае если правым удастся добиться одобрения кандидатуры своего претендента на пост главы правительства, то в Испании будет полностью изменен состав кабмина в разгар председательства в Совете ЕС.