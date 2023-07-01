Кулеба назвал "болтовней" слова Орбана о неспособности Украины победить Россию

Глава МИД Украины отметил, что Киев "идет по пути успеха"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности победы Украины над Россией болтовней.

"Мне уже надоело постоянно слышать одну и ту же болтовню. Мы и так часто ее слышали", - заявил он в пятницу в эфире немецкого телеканала Welt. Кулеба сказал, что ему якобы часто приходилось слышать о том, что "Украина не имеет шансов, Украина обречена на гибель".

"Каждый раз, когда мы имели успех на поле боя, эти голоса постепенно замолкали. Затем они снова слышатся. Это всего лишь болтовня. Эти люди говорят ерунду. Напротив, мы идем по пути успеха", - утверждал глава МИД Украины.

27 июня Орбан в интервью газете Bild высказал мнение, что Украина больше не является суверенным государством, а достижение мира зависит от США, а не от нее. По мнению венгерского премьера, то, что "они [украинцы] могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации". "Это невозможно", - считает Орбан.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.