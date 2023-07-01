На Украине планируют создать специальный суд для защиты прав инвесторов и инвестиций

Правительству страны также поручено подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Украины планируют создать специальный суд по защите прав инвесторов и инвестиций. Это следует из указа президента страны Владимира Зеленского по итогам прошедшего 23 июня заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Рассмотреть и решить вопрос образования на Украине суда с компетенцией по защите прав инвесторов и инвестиций", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте глав государства.

Помимо этого, правительству страны поручено во взаимодействии с Венецианской комиссией, консультативным органом при Совете Европы, "подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины".

Указом также предусмотрено, что СНБО обратится к субъектам законодательной инициативы с предложением внести в законы страны положения об ужесточении проверок и ответственности судей за коррупцию, усовершенствовать оценку их квалификации и так далее.

Ранее Зеленский сообщал, что власти Украины изучают вопрос об ужесточении наказания за проявление коррупции в сфере правосудия с 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также заявил, что судей предлагают проверять на их "добросовестность" не только при назначении на должность, но и во время их работы, в частности, с использованием детектора лжи. По его словам, на Украине также важно усилить роль судов присяжных и расширить число случаев их применения.

28 июня украинские компании в обращении, опубликованном на сайте Федерации работодателей страны, призвали Зеленского остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки. Они предложили на время военного положения запретить использование силовиков во многих видах корпоративных споров и упростить привлечение к ответственности недобросовестных судей и черных нотариусов.