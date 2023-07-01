Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 10 июля

Исключение будет сделано для рейсов, выполняемых в гуманитарных целях

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, закрытие воздушного пространства продлевается до 10 июля. Исключение будет сделано для рейсов, выполняемых в гуманитарных целях.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля этого года в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По последним данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.