30 июня, 22:06

Польша выразила опасения возможным участием ЧВК "Вагнер" в создании миграционного кризиса

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Угроза безопасности Варшаве "напрямую связана с количеством наемников "Вагнера" в Минске", подчеркнул глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в интервью газете Financial Times

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера опасается, что бойцы ЧВК "Вагнер" могут организовать новый миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу вечером в газете Financial Times.

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По его словам, "угроза безопасности Польши напрямую связана с количеством наемников "Вагнера" в Минске", а ситуацию следует оценивать с учетом имеющихся у ЧВК ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке, а также "рисков обострения ситуации с вынужденной миграцией и осуществления ассиметричной атаки на границы Польши, Литвы и Латвии".

"Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль", - сказал Севера.

По словам Северы, сейчас ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе не такая серьезная, как в 2021 году, однако их число увеличивается, хотя "попыток штурмовать границу" нелегалы больше не предпринимают. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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