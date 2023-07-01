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Беспорядки во Франции

СМИ: премьер Франции призвала всех министров немедленно вернуться в Париж

Министрам предписано оставаться в городе на протяжении всех выходных, сообщил источник радиостанции France Info

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабмина немедленно вернуться в Париж, если они отправились в рабочие поездки, из-за массовых беспорядков в городах по всей республике. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Info со ссылкой на источник в правительстве.

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По его сведениям, министрам предписано оставаться в Париже на протяжении всех выходных. "Мы ожидаем, что сегодня вечером будет очень тяжело", - заявил источник.

Ранее премьер-министр уже распорядилась отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения. Это было сделано в четверг после совещания с участием президента Эмманюэля Макрона, созванного в связи с резким всплеском насилия на улицах французских городов. 

Теги:
ФранцияБорн, ЭлизабетБеспорядки во Франции
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