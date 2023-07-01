Конгрессвумен США предложила прекратить финансирование Украины до конца конфликта

Марджори Тейлор Грин отметила, что также внесла поправку, которая запрещает поставлять Киеву истребители F-16

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) предложила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая прекращает любого рода финансирование Украины до мирного урегулирования конфликта. Соответствующее сообщение она разместила в пятницу в Twitter.

"Смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому в целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта", - подчеркнула законодатель.

Она также рассказала, что внесла поправку, запрещающую поставки Украине истребителей F-16 и ракет большей дальности. "Мы должны добиваться мира, а не финансировать войну", - добавила Грин.

Ранее газета The New York Times сообщила, что консенсус Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по вопросу поддержки Украины начинает ослабевать на фоне начала украинского контрнаступления. Тем не менее, как отмечает издание, будущие законопроекты о дополнительных расходах для Украины сверх установленного бюджета, скорее всего, получат достаточную поддержку в обеих палатах законодательного органа, поскольку число сторонников поддержки Киева превышает количество ее противников.

На прошлой неделе комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей принял проект оборонного бюджета в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине. Инициатива включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Конгрессмены также намерены направить Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В конце декабря 2022 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в объеме $858 млрд.